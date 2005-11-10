Juve Stabia, De Giorgio: "Abbiamo prestato attenzione alla fase difensiva visto il mercato tardivo"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:58Serie B
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10.10.2026 14:58Serie B
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© foto di Federico Serra
Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, ha parlato nel pre-partita contro la Virtus Entella ai microfoni di Dazn: "Sono state tre settimane difficili, ma abbiamo prestato attenzione alla fase difensiva perchè il mercato è arrivato a fine agosto. Oggi ci aspetta una grande prestazione contro una squadra forte".
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