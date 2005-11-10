Juve Stabia, Di Nardo: "Non mi aspettavo di trovare una famiglia qui: ecco la vittoria più grande"

Antonio Di Nardo, attaccante della Juve Stabia, ha parlato al termine dopo la vittoria sul Sdtirol: “Oggi ha vinto la perseveranza. La partita si stava mettendo come quella contro la Virtus Entella ma è terminata con il risultato giusto. Io entro in campo per la prestazione, non era facile trovare la via del gol perché loro sono molto bravi ma dopo la traversa sapevo che sarebbe arrivata un'altra occasione. Siamo un gruppo straordinario, non mi aspettavo di trovare una famiglia qui: questa è la vittoria più grande. Pensiamo partita dopo partita a dove arrivare in classifica, voglio arrivare in doppia cifra”.

Record di Adorante: “Sto solo facendo la mia stagione, voglio segnare per fare quanti più risultati possibili. Il pubblico ha giocato in campo con noi, non vedevo l'ora di sentirli dalla mia parte”.

Su Candellone: “Persona d'oro, professionista esemplare e calciatore forte. So della concorrenza ma so anche che chi gioca qui dà il massimo, dobbiamo fare il bene della Juve Stabia”. Conclude: “Siamo una squadra forte, il gruppo va oltre i soldi e i progetti altisonanti. Daremo l'anima, partita dopo partita. Vogliamo fare il bene della Juve Stabia".