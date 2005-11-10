Juve Stabia, Sibilli: "Siamo una squadra giovane che sta dando tutto"
autore
Pietro Celeste
Pietro Celeste
Oggi alle 14:55Serie B
autore Pietro Celeste
18.10.2026 14:55Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Giuseppe Sibilli, attaccante della Juve Stabia, ha parlato i microfoni di Dazn prima della gara contro il Sudtirol: "Sappiamo che il percorso è ancora lungo, siamo una squadra giovane che sta dando tutto. Oggi sarà fondamentale avere la spinta giusta".
Altre notizie Serie B
Oggi
14:59 Serie B
Sudtirol, Davi: "Pronti a dare il 100% contro una squadra che ha disputato la finale playoff"
14:12 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
13:04 Serie B
Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"
12:49 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B