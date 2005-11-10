Juve Stabia-Sudtirol 3-0, le pagelle: il solito Di Nardo, Lopes ingenuo

La Juve Stabia vince finalmente davanti al proprio pubblico. Secco tre a zero al Menti inflitto a un Sudtirol spento e con poco mordente nonostante la possibilità del secondo posto in solitaria. Le Vespe salutano la coda della classifica e reagiscono alla grande alla delusione di Chiavari con le reti di Sibilli nel primo tempo, di Di Nardo e Sandrucci nella ripresa.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vukovic 6 - Una respinta e poco più. In una partita apparentemente boriosa per un portiere è un attimo cadere nella superficialità. Risponde presente e da un suo rilancio nasce una delle azioni più pericolose del secondo tempo.

Maggioni 6 - Diagonale e concentrazione, tutte le basi richieste per fare il terzino. Mai impreparato e sempre messo bene con il corpo.

Bettella 6,5 - Regge la fisicità di Okoro e ragiona con le giuste letture, giocando d'anticipo. Astuto nel far espellere Lopes, provocandolo.

Bellich 6,5 - Altra partita e altro giallo sul gruppone speso nel primo tempo. Nessun problema; anzi, addirittura assistman sul tap-in di Di Nardo.

Douglas 6,5 - Pendolino sulla fascia mancina. Si mantiene, per poi sprigionare i cavalli quando gli altri sono frusti.

Kumi 6 - Effettua meno strappi rispetto alla trasferta di Chiavari, oggi più accorto e posizionale, nonostante un paio di sgroppate si siano viste. Dal 66' Battistella 6 - I cambi portano ulteriore energia e nuove risorse, lui rispecchia assolutamente entrambe.

Artioli 6,5 - Si fa trovare smarcato tra le linee e fungendo da spola tra le due fasi. Sguardo diretto in avanti e una sassata sul palo, ancora lì tremante. Dal 72' Karic 6 - Ammonizione evitabile, ma sinonimo di consistenza nonostante la partita avesse già preso una piega evidente.

Pierobon 6 - Trova gli sbocchi giusti per saltare la pressione dei giocatori del Sudtirol. Ordinato ed efficace.

Maistro 6,5 - Non segna, ma ci prova in tutti i modi. Fermato prima da Plizzari, poi è il legno a negargli la gioia in una partita ampiamente positiva. Dal 66' Sandrucci 7 - Entra e chiude i conti con il del tris, staccandosi dall'uomo e piegando le mani a Plizzari.

Di Nardo 7 - Percentuale realizzativa mostruosa nel bilancio delle reti siglate dalla Juve Stabia. Anche oggi s'iscrive alla festa, con il cavallo di battaglia: nel posto giusto, al momento giusto. Dal 80' Candellone s.v.

Sibilli 7 - Apre le danze con lo schema perfetto su corner dopo essersi mezzo divorato il gol del vantaggio poco prima. Da lì in crescendo, mai lontano dai riflettori. Dal 80' Fernandes s.v.

Allenatore: De Giorgio 7 - Una partita perfetta contro una squadra motivata e nelle zone alte di classifica. Pretendeva una reazione dopo l'amaro finale del Sannazzari? Eccola servita.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL

Plizzari 6,5 - Rimanda l'appuntamento al gol fino al tramonto della prima frazione con una serie di parate decisive. Nella ripresa non può nulla su Di Nardo, tocca ma non basta su Sandrucci.

Stivanello 5,5 - Costretto con le cattive a fermare la volata di Kumi. La Juve Stabia da la sensazione di fare male ogni volta che si avvicina alla porta. Dal 83' Bellini s.v.

Giorgini 5,5 - Di Nardo e Sibilli si interscambiano e lui va in blackout, così come chiunque là dietro. Non riesce a comandare i braccetti, troppo spesso schiacciati e in ritardo sullo scivolamento una volta ribaltato il fronte.

Stabile 5,5 - Il più accurato quantomeno nei passaggi, anche se statistiche fine a sé stessa dopo una prestazione corale priva di anima.

Molina 5,5 - Il controllo sufficiente del secondo tempo in completa solitudine è la fotografia perfetta della partita.

Rispoli 5,5 - Tanta lentezza e altrettanta confusione in fase di impostazione. Il centrocampo della squadra di Possanzini perde lo scontro su ogni aspetto con quello tirolese. Dal 76' Brik s.v.

Tronchin 5,5 - L'unica occasione creata dal Sudtirol porta la sua firma. Perde un pallone sanguinoso nella ripresa che per poco non costa il tris alla Juve Stabia.

S. Davi 6 - Il meno peggio della linea a quattro di centrocampo. Non chissà che partita, ma rasenta la sufficienza.

Vasco F. 4,5 - Lascia la sua squadra in dieci e sotto di una rete. Tutto ciò per il più classico fallo da reazione a seguito di una provocazione.

Vasic 5,5 - Il talento ex rosanero non riesce a catturare l'attenzione questo pomeriggio. Poche iniziative nella manovra offensiva sterile. Dal 66' Burnete 5,5 - Evanescente. Mai un sussulto.

Okoro 5,5 - Prova a dimenarsi in mezzo alla retroguardia gialloblù, finendo nella morsa e non riuscendo a sfruttare la propria stazza. Dal 66' Mixtur 6 - Prova a dare una scossa ai suoi mettendosi in proprio e per poco non trovando il gol della bandiera.

Allenatore: Possanzini 5 - Aveva una ghiotta possibilità di mettersi alle spalle soltanto del Palermo; invece si vede schiacciato da una Juve Stabia in palla e più determinata in ogni momento della gara.