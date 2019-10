© foto di Antonio Vitiello

Con una nota ufficiale, questa mattina la Lega B ha comunicato che il campionato di Serie B sarà in via esclusiva per eFootball PES 2020, dopo l'accordo raggiunto con Konami Digital Entertainment B.V. Notizia che ci club cadetti hanno appreso con gioia, come testimoniano i tanti tweet apparsi su vari profili ufficiali:

🎮️⚽️🔥Doveva succedere: è SUCCESSO! 😲

Abbiamo giocato con voi: adesso è arrivato il vostro turno!

La #SerieBKT solo su @officialpes pic.twitter.com/qhZNtYAd0N — Lega B (@Lega_B) October 9, 2019

🎮️⚽️🔥Doveva succedere: è SUCCESSO! 😲

Abbiamo giocato con voi: adesso è arrivato il vostro turno!

La #Salernitana e tutta la #SerieBKT solo su #ProEvolutionSoccer pic.twitter.com/Nt1pF2vjTz — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 9, 2019

🎮⚽🔥 Li venite a vedere e sostenere al #Tombolato, ora è il momento di farli giocare voi! Prova a piazzarla con capitan #Iori, a parare con #Paleari o a far segnare ancora bomber #Diaw!@Lega_B e @Konami assieme per PES2020!🤩

La #SerieBKT su console e dispositivo mobile!😍 pic.twitter.com/fGGE257Gdb — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) October 9, 2019

🎮 È arrivato il momento di giocare

🧙🏻‍♀️Noi già sappiamo che squadra scegliere

⚽️ @Lega_B pic.twitter.com/1XhyT2VdP2 — Benevento Calcio (@bncalcio) October 9, 2019

Le protagoniste della @Lega_B su PES 2020! pic.twitter.com/0AeN4XAO5E — Pisa Sporting Club (@PisaSC) October 9, 2019

🎮 Doveva succedere: è SUCCESSO! 😲

La #SerieBKT sbarca su @officialpes con tutte le protagoniste della @Lega_B su PES 2020 by @Konami

Scegli gli azzurri e gioca il tuo campionato!!!💙⚽️🔥#eFootballPES2020 pic.twitter.com/3u7dg2KBR1 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 9, 2019