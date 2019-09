Le pagelle del Frosinone - Haas anonimo. Ciano propositivo

Risultato finale: Perugia-Frosinone 3-1

Bardi 5 - Incassa un calcio di rigore provocandone un'altro prima di uscire per un grave infortunio (dal 34' Iacobucci 5,5 - Prende il posto dell'infortunio Bardi subendo, suo malgrado, due reti).

Brighenti 5,5 - Pattuglia la fascia destra patendo, il più delle volte, le sortite offensive biancorosse.

Ariaudo 6 - Disputa una prova sufficiente guidando, in maniera ordinata, la difesa di Nesta.

Capuano 5,5 - Affianca Ariaudo commettendo diverse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Beghetto 5,5 - Controlla la corsia di sinistra subendo, diverse volte, le scorribande perugine.

Haas 5 - Fatica ad entrare in partita provocando goffamente il primo calcio di rigore biancorosso (dal 60' Maiello 5,5 - Subentra Haas sbagliando un considerevole numero di appoggi).

Gori 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni patendo, per lunghi tratti della gara, il palleggio avversario.

Tribuzzi 5,5 - Ricopre timidamente il ruolo di mezzala non debuttando nel migliore dei modi in Serie B (dall'80' Trotta sv - Sostituisce Tribuzzi non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Ciano 6,5 - Regala lampi della sua classe cercando, e non trovando, la via del gol.

Paganini 6,5 - Inizia in maniera positiva trovando, con un pizzico di fortuna, il gol prima di calare progressivamente con il passare dei minuti.

Novakovich 5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi tirando in porta in un'unica occasione.