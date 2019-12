Le pagelle del Livorno - attacco spuntato e difesa distratta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Livorno non si rialza e perde anche contro il Pescara: 2-0 il risultato finale al “Picchi”, vediamo le pagelle dei calciatori amaranto.

Plizzari 6: al quarto d’ora è determinante con una parata all’angolino sul tiro di Memushaj. Deve arrendersi sulla saetta di Galano e sul rigore di Maniero. Torna decisivo con la deviazione sul tiro di Kastanos e sulla seguente ribattuta di Maniero.

Morelli 5: prestazione incolore con un Del Grosso che dalle sue parti da sfaceli. Dal 1’ st Pallecchi 5,5: non cambia il volto al match, si becca anche un giallo e spreca una buona occasione nel finale.

Gonnelli 5: apre un duello fisico e non solo con Maniero. Ma sulla costruzione del primo gol è evidente che gli ospiti hanno la meglio.

Boben 5,5: il meno peggio della difesa amaranto, in diverse occasioni è lui a sbrogliare la situazione.

Morganella 5,5: la sua esperienza non aiuta in questo pomeriggio. Brutto primo tempo, migliora nella ripresa.

Luci 5,5: gara generosa e sempre all’arma bianca. La mediana ospite ha quasi sempre la meglio ed il suo orgoglio non porta a grandi risultati.

Del Prato 6: primo tempo da centrocampista, ripresa da terzino. Strappa una risicata sufficienza con una prova ordinata, in cui riesce anche ad impensierire il portiere del Pescara.

Agazzi 5,5: L’unico che prova a portare qualche idea, ma sbaglia l’ultimo passaggio. Tutto il Livorno, in generale, non incide nei venti metri finali. Dal 25’ st Braken 5,5: lavora di fisico, tanta veemenza poca lucidità.

Porcino 5: la catena di sinistra del Livorno funziona poco. Nella stessa azione riesce ad evitare il gol con una diagonale perfetta e poi a commettere il fallo ingenuo su Busellato che produce il rigore trasformato da Maniero. E Tramezzani lo lascia negli spogliatoi. Dal 1’ st Viviani 5,5: vaga in un centrocampo disordinato di un Livorno che prova a riaprire il match. Il Pescara si chiude e verticalizza, lo si vede poco fino alla punizione nel recupero che impegna Kastrati.

Marras 5,5: pronti via e ha subito l’occasione del gol. Non sarà l’unica, visto che va diverse volte al tiro ma sempre difettando in precisione. Tiene accesa la luce con la sua vivacità, peccato che la mira oggi non lo supporti.

Mazzeo 5: poco incisivo, viene anche beccato dal pubblico. Pomeriggio complicato, con pochi palloni giocabili ed un pesante lavoro di sponda da fare spalle alla porta. Ma da un attaccante come lui ci si aspetta una sola cosa: i gol.