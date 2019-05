Lecce, tanti ex per promozione: Chevanton e Vucinic al Via del Mare

Fonte: tuttocalciopuglia.com

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

L'attesa è spasmodica, il countdown partito già da un pezzo. Il Via del Mare si prepara a colorarsi a festa per accompagnare l'approdo in Serie A del Lecce di mister Liverani. Per battere lo Spezia e garantirsi un pass per la massima serie ci sarà bisogno del sostegno di tutti. I tifosi, in primis, che riempiranno lo stadio in 27.000; i grandi ex del passato, in secondo luogo, pronti ad accorrere in massa: da Pasculli a Giacomazzi (quasi sempre presenti in tribuna in stagione), passando per Chevanton, Di Michele e persino Mirko Vucinic. Gli ingredienti paiono esserci tutti, adesso non resta che godersi lo spettacolo.