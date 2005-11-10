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Mantova-Palermo 0-2, le pagelle: Segre implacabile, Cajazzo e Ruocco in ombra

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 19:12Serie B
autore Andrea Carlino
17.10.2026 19:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Palermo passa anche a Mantova e vola in fuga in vetta alla classifica. Decidono le stoccate di Segre ed Hernani nella ripresa, che regalano il successo agli uomini di Inzaghi: rosanero ora a +5 proprio sui lombardi.

LE PAGELLE DEL MANTOVA
Bardi 6,5 – Miracoloso nel disinnescare la conclusione a botta sicura di Johnsen e reattivo nell'ipnotizzare Palumbo in campo aperto, ma sulla respinta del primo gol non può nulla.
Tomasevic 5,5 – Soffre la spinta avversaria sulla sua corsia di competenza, facendosi notare soltanto per uno stacco aereo debole da posizione favorevole sugli sviluppi di un corner.
Cella 6 – Mantiene la bussola nei duelli fisici con il centravanti avversario, concedendo pochissimo e tenendo l'ordine al centro della retroguardia per oltre un'ora di gioco.
Castellini 5,5 – Solido finché i ritmi restano alti, finisce per sbandare quando la squadra perde la lucidità iniziale, concedendo qualche varco di troppo alle ripartenze rosanero.
Del Lungo 6 – Offre una spinta costante sulla corsia esterna con vari palloni recuperati con gran piglio, pur peccando nella precisione al momento dell'ultimo traversone. Dal 84' Longonda s.v.
Kouda 6,5 – Padroneggia a centrocampo con percussioni palla al piede di grande impatto e un destro a giro su cui Perin deve superarsi, calando drasticamente nella ripresa. Dal 74' Cajazzo 5 – Impatto decisamente negativo sulla sfida, evidenziato dall'amnesia difensiva che regala ad Hernani il pallone del raddoppio definitivo.
Trimboli 6 – Garantisce equilibrio nella zona nevralgica dell'intercampo, lavorando con grande pulizia nell'impostazione finché la stanchezza non comincia a farsi sentire.
Benaissa 5,5 – Partecipa con buona lena alle combinazioni offensive della prima frazione, perdendo però terreno e lucidità di fronte al crescente palleggio avversario.
Ilie 5 – Sbaglia diverse punizioni dalla trequarti e macchia la prestazione regalando una palla sanguinosa da cui nasce un pericoloso contropiede per gli ospiti. Mai davvero in partita. Dal 56' Ignacchiti 5,5 – Inserito per dare sostanza e nuova linfa alla mediana, non riesce mai a trovare i tempi giusti per entrare davvero nel vivo del gioco.
Bragantini 6,5 – Spina nel fianco costante della difesa siciliana grazie a spunti brillanti, inserimenti precisi ed assist al bacio non concretizzati dai compagni di squadra.
Ruocco 5 – Pesa come un macigno l'errore clamoroso a porta vuota su invito al volo di Bragantini, a cui aggiunge altre gestioni imprecise prima di lasciare il campo. Dal 74' Gliozzi 5,5 – Prova a scuotere l'attacco nei minuti finali, ma si intestardisce in una conclusione velleitaria dal limite ben bloccata dal portiere avversario.
Allenatore: Modesto 5,5 – Prepara la gara con grande aggressività mettendo sotto pressione la capolista per oltre un tempo, ma la squadra paga a caro prezzo la mancanza di cinismo.

LE PAGELLE DEL PALERMO
Perin 7 – Sventa un tiro insidioso di Kouda con un volo felino e dimostra sempre grande sicurezza tra i pali, superando pure qualche piccolo rischio nel palleggio coi piedi.
Cassandro 6 – Presidia la fascia con grande attenzione difensiva contenendo gli affondi biancorossi, concedendosi pure una proiezione offensiva finita però lontana dallo specchio.
Bani 6 – Rimproverato da un cartellino giallo per un intervento irruento, usa il mestiere per contenere gli inserimenti avversari al centro dell'area di rigore.
Ceccaroni 6 – Patisce le accelerazioni di Bragantini nelle battute iniziali della gara, riordinando le idee con il passare dei minuti e alzando il muro nell'assedio finale.
Augello 6,5 – Svolge una prova di grande maturità tattica sulla sinistra, concedendo pochissimo e facendo valere la propria esperienza nell'estorcere falli nei momenti chiave.
Segre 7 – Firma il vantaggio con il tipico inserimento a fari spenti avventandosi come un falco sulla respinta corta del portiere. Dall'85' Mazzitelli s.v.
Ranocchia 6 – Gestisce la sfera con ordine nella mediana per arginare il pressing iniziale dei virgiliani, lasciando il posto a forze fresche a metà ripresa. Dal 67' Estevez 6,5 – Ingresso determinante per alzare la qualità della manovra, garantendo traversoni ben calibrati ed utilissime chiusure difensive a protezione del risultato.
Vavassori 6 – Collabora con efficacia nello stretto collegando la mediana all'attacco, rendendosi utile nella manovra di raccordo durante i momenti di pressione avversaria.
Palumbo 7 – Accende la luce nella ripresa con una ripartenza travolgente in campo aperto, propiziando la rete del vantaggio grazie ad un diagonale velenoso. Dall'85' Peda s.v.
Johnsen 6,5 – Crea le occasioni più nitide della prima frazione grazie ad un numero di alta scuola sventato soltanto da un miracolo del portiere. Dal 77' Hernani 7 – Sfrutta al massimo l'amnesia della retroguardia di casa per controllare e piazzare la stoccata del definitivo 0-2 col sinistro.
Pohjanpalo 6 – Lavora con generosità per la squadra impegnando la difesa avversaria nei duelli aerei, sfiorando la rete di testa vanificata da un fuorigioco. Dal 77' Gabrielloni s.v.
Allenatore: Inzaghi 7 – Dimostra la maturità della grande squadra sapendo soffrire la pressione avversaria, per poi colpire nei momenti decisivi grazie ad accorte letture dalla panchina. A Palermo iniziano a fare gli scongiuri...

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