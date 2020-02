vedi letture

Mastalli dopo l'infortunio: "Finalmente in campo con la mia J. Stabia. Cittadella? Una gara no"

Sabato contro il Cittadella Alessandro Mastalli è tornato per la prima volta fra i convocati del tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta dopo la rottura del crociato rimediata ad inizio stagione. Oggi il centrocampista delle Vespe ha raccontato il suo rientro in gruppo in conferenza stampa: "Sto decisamente bene - ha raccontato l'ex giocatore del settore giovanile del Milan -, sto riprendendo ad allenarmi con la squadra".

La sconfitta contro il Cittadella?

"Ci siamo resi conto che abbiamo sbagliato la partita, ma ci stiamo già allenando per la prossima gara. Sconfitte come quelle contro il Cittadella possono avere un effetto positivo, perché ci permettono di rimanere concentrati sull’obiettivo salvezza. Dobbiamo dimostrare che è stata solo una partita no"