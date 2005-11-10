Modena-Cesena 3-0, le pagelle: Belotti illegale, disastrosi Fiori e Siano
Stefano Scarpetti
Il Modena fa suo il derby superando con un netto 3-0 il Cesena nella gara disputata questo pomeriggio al "Braglia" valida per l'ottava giornata di serie BKT.
Le PAGELLE DEL MODENA
Chichizola 6 - Pomeriggio di assoluta tranquillità per il portiere argentino dei canarini. Chiamato
Folino 7 - Viene schierato nei tre di difesa al fianco di Nador e Nieling. Il difensore classe 2002 ripaga la fiducia. Dopo pochi minuti un intervento ai suoi danni di Fiori decide di fatto il confronto.
Nador 6.5 - Chiamato in causa raramente dai movimenti di Shpendi. Si può dedicare maggiormente a far partire dal basso la manovra dei gialloblù.
Nieling 6.5 - Non c’è molto lavoro nella sua area ma il difensore olandese si disimpegna efficacemente dando il suo apporto in fase di costruzione.
Dal 79’ Bozhanaj 6 - Qualche buona interessante iniziativa
Tonoli 6.5 - Fermato da un problema muscolare al tramonto della prima frazione, dopo aver disputato 45 minuti di buona fattura accompagnando sistematicamente la manovra offensiva. Si prende la soddisfazione di firmare l’assist per il raddoppio di Belotti.
Dal 46’ Imputato 6.5 - Entra ad inizio ripresa dando il suo apporto alla fase offensiva del Modena mettendo cross interessanti.
Brugman 6.5 - Dirige con maestria, pulizia tecnica e grande personalità il gioco del Modena che sembra un’orchestra perfetta.
Bianco 6.5 - Insieme al compagno di reparto a centrocampo guida il palleggio in maniera precisa, riuscendo a sfruttare al meglio la superiorità numerica mandando a vuoto in maniera sistematica la pressione del Cesena.
Dal 56’ Acquah 6.5 - Fornisce il suo eccellente contributo alla causa gestendo al meglio il vantaggio.
Azzi 7 - Mette al servizio della squadra la sua velocità unita alla capacità di saltare l’uomo sul lungo. Si rivela una costante spina nel fianco avversario anche a risultato ampiamente acquisito
Ambrosino 7 - Entra nella maggior parte delle azioni del Modena, dialogando con Belotti e Olzer non dando mai punti di riferimento ai difensori del Cesena. Tolto poco prima della metà ripresa per consentirgli di risparmiare energie.
Dal 66’ Bacchin 6 - Ci mette tanta volontà ma in alcuni frangenti appare fin troppo precipitoso.
Olzer 7 - Gioca 90 minuti di grande qualità mettendo sul piatto della bilancia fisicità, tasso tecnico e bravura nell’uno contro uno.
Belotti 8 - Dimostra di essere di un altra categoria, addirittura illegale per la serie B. Firma una doppietta andando a segno mostrando fiuto del gol, fame e tecnica che nessuno mette in discussione. Un esempio per i compagni.
Dal 56’ Montevago 6.5 - Cerca in tutti modi la via della rete che non riesce a trovare. Piace il suo approccio in una partita
Allenatore: Galloppa 8 - Questo Modena è un organico in grado di funzionare in maniera perfetta. In superiorità numerica mostra di una lezione di come si deve attaccare in undici contro dieci. Colpisce la personalità e l'atteggiamento, i canarini possono davvero far sognare i propri tifosi
PAGELLE DEL CESENA
Siano 4.5 - classica brutta giornata quella vissuta dal portiere bianconero. L’estremo difensore è incerto in occasione della prima e della terza rete, mentre sulla seconda di Belotti si fa sorprendere sul primo palo.
Ciofi 5 - Gara di costante affanno quella vissuta dal difensore “Cavalluccio”, sistematicamente in affanno e in ritardo a chiudere sulle avanzate dei padroni di casa.
Ilic 4.5 - Perde sistematicamente tutti i duelli con gli attaccanti del Modena. Si prende un giallo al 20' poi è costretto ad inseguire non riuscendo mai a limitare gli avversari. Diamanti capisce l'antifona e lo toglie all'intervallo.
Dal 46’ Mangraviti 6 - Entra con il piglio giusto riuscendo a limitare Montevago, non permettendo all'attaccante avversario di segnare. Prova a dare il suo apporto in avanti sulle poche palle inattive.
Gelli 5 - Coinvolto nel naufragio generale dei bianconeri. Anche lui soprattutto nel primo tempo va in grave difficoltà sistematica, meglio nella ripresa anche se il forcing del Modena si attenua in quella fase di gara.
Frabotta 5- Perde sistematicamente tutti i duelli nella sua zona di campo, Tonoli lo svernicia in più di un'occasione. Completa l'opera con l'autorete del 3-0 che chiude i conti.
Francesconi 5 - Non meglio vanno le cose per lui chiamato a sostituire Pagano. Costretto sempre ad inseguire i centrocampisti del Modena, soffre nel tamponare le giocate nella sua zona di competenza del Modena.
Guidi 5.5 Non festeggia nel migliore dei modi il contratto appena firmato con la società bianconera. Anche lui si deve dedicare principalmente alla fase di non possesso. Usa tante energie che gli costano l'uscita dal campo per un problema muscolare che dovrà essere valutato.
Dal 76 Dalla Vecchia s.v.
Bisoli 6 - Qualcosa prova a fare nella parte centrale del primo tempo. Va apprezzato per la volontà e l'abnegazione poi anche lui si perde nei meandri di una partita complicatissima per i suoi.
Dal 61’ Bohinen 5.5 Prova a dare supporto al centrocampo nella ripresa. Come i compagni di reparto si deve dedicare a cercare di fare filtro per limitare i danni.
D’Andrea 5 - Non riesce mai ad incidere per il contesto di una partita in salita fin dai primi due minuti. Corre spesso a vuoto non dando supporto ai compagni
Dal 46’ Druiventak 5.5 - Ci prova a dare segnale del suo ingresso in campo ma non viene mai messo nella condizione di incidere.
Shpendi 6 - Merita la sufficienza per l'impegno e l'applicazione mostrata a dare un pizzico di imprevedibilità all'attacco.
Dal 61’ Debenedetti 5.5 - Servito poco e male fa quello che può.
Fiori 4 - Disastroso il suo intervento in apertura che gli costa un espulsione determinante per la partita dei compagni
Allenatore: Diamanti 5.5 Partita difficile da commentare, in inferiorità numerica per gran parte di fronte ad un Modena in grande spolvero. Preoccupa la cattiva tenuta difensiva, frutto di una giornata negativa di alcuni interpreti.