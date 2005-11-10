Modena, entusiasmo alle stelle: tanti tifosi al seguito contro la Carrarese, il dato

Il Modena di Daniele Galloppa ha acceso l'entusiasmo di una piazza che da tempo non viveva un momento simile. Il gioco proposto e soprattutto i risultati ottenuti hanno portato i gialloblù fino al terzo posto in classifica, alimentando ulteriormente la fiducia dei tifosi. Una partecipazione che sarà evidente anche nella trasferta contro la Carrarese: secondo quanto riportato da ParlandoDiSport.it, saranno infatti 584 i sostenitori modenesi presenti al Dei Marmi per accompagnare la squadra.

Carrarese-Modena, occasione importante per Galloppa

La trasferta contro la formazione allenata da Guido Pagliuca rappresenta un altro esame significativo per misurare le ambizioni del Modena. Una vittoria permetterebbe ai gialloblù non soltanto di consolidare la propria posizione e guadagnare terreno sulle inseguitrici, ma anche di approfittare dello scontro diretto tra Palermo e Mantova. Un incrocio che potrebbe offrire alla squadra di Galloppa la possibilità di accorciare ulteriormente verso le prime posizioni.

Il popolo gialloblù crede nel momento del Modena

La presenza di quasi seicento tifosi in trasferta fotografa il clima che si respira attorno alla squadra. Il Modena sta riuscendo a riaccendere la passione della propria gente e il rendimento di questo avvio di stagione ha inevitabilmente alzato aspettative e ambizioni. Adesso servirà dare continuità anche al Dei Marmi, dove un risultato positivo potrebbe rappresentare un'altra importante prova di maturità.