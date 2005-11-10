Modena, Galloppa: "Bravi a chiudere la partita nel primo tempo. C'è grande entusiasmo"

Il Modena fa la voce grossa aggiudicandosi nettamente il derby disputato questo pomeriggio al Braglia superando il Cesena per 3-0. Al termine del confronto è intervenuto il tecnico Daniele Galloppa ai canali ufficiali del club:

"Ci voleva la reazione dopo il passaggio a vuoto di Carrara. È chiaro che la partita si è messa subito in discesa, però non è mai scontato: siamo stati bravi a chiudere il primo tempo sul 3-0 e poi abbiamo dato spazio anche a ragazzi che meritano e che sono entrati bene. È una bella vittoria, soprattutto per il pubblico: oggi erano 12.000, si percepisce grande entusiasmo, vorrei avere sempre questo stadio pieno perché il pubblico è incredibile e sa sempre spingere i ragazzi. Non c’è molto tempo per rifiatare perché martedì si scende in campo: abbiamo energie fresche da poter spendere, dobbiamo andare a fare una grande partita a Vicenza“.