Monza, Armellino: "Siamo ripartiti con la stessa fame della passata stagione"

vedi letture

Dalle colonne de Il Giorno, come riferisce monza-news.it, ha parlato il centrocampista del Monza Marco Armellino: “Dopo tanti mesi di inattività, abbiamo una voglia pazzesca di allenarci in vista della prossima stagione. Siamo ripartiti con la stessa fame della passata stagione: nello spogliatoio si sta bene e si respira entusiasmo unito a una grande carica. Siamo consapevoli di aver vinto sul campo e non a tavolino: al momento dello stop avevamo 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Ci mancava pochissimo per ottenere la promozione matematica. C’è grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto”.