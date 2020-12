Monza, Armellino: "Un onore giocare con Boateng e Balotelli. Vogliamo far avverare un sogno"

Intervistato da Tuttomonza.it il centrocampista biancorosso Marco Armellino ha tracciato il bilancio del 2020 che sta per chiudersi e lanciato lo sguardo al prossimo anno: “Mi aspettavo il cambio di marcia che c'è stato negli ultimi tempi visto il valore della rosa. Ci stiamo godendo questo momento e stiamo lavorando sodo per salire ancora in classifica, perché una squadra come questa deve stare sempre nelle primissime posizioni- All'inizio non c'erano vere difficoltà anche se non arrivavano i punti sperati, abbiamo fatto ottime partite nonostante i tanti giocatori nuovi che hanno avuto bisogno di tempo per amalgamarsi al gruppo esistente. La squadra è forte e faremo di tutto per fare più punti possibili per far sì che il sogno Monza si avveri. La fascia di capitano? È sempre un motivo d'orgoglio indossarla, un motivo di vanto rappresentare una società del genere- continua Armellino parlando di Boateng e Balotelli – Il primo ci sta dando una grossa mano e aspettiamo Mario, un giocatore che non devo certo presentare io. Faremo in modo che possa esprimersi al meglio perché può essere solo un grande vantaggio averlo con noi. È un onore per me giocare e allenarmi con due giocatori simili. Rivali per la Serie A? Per me ci sono SPAL e Lecce in primis, squadre di livello retrocesse e con un’ossatura da serie A. La classifica dice che Salernitana ed Empoli sono lì, e pian piano arriverà anche il Monza”.