Monza-Frosinone 2-0, le pagelle: il 'Principe' Boateng illumina, Ciano sottotono

Monza - Frosinone 2-0

Marcatori: 50' Gytkjær, 70' Dany Mota

MONZA

Lamanna 6,5 - Nel primo tempo non compie nessuna parata, si limita soltanto a raccogliere i palloni che finiscono sul fondo. Nella ripresa Salvi prova a testare i riflessi del numero uno brianzolo, lui risponde presente con un intervento decisivo.

Sampirisi 6 - Non spinge molto visto che il 3-5-2 del Frosinone porta spesso gli esterni ad attaccare, ma in copertura fa il suo. Sbroglia un paio di situazioni alquanto scomode.

Bellusci 6,5 - Insieme a Paletta non fa passare praticamente nulla: diga alzata, in lettura è insuperabile. Ciano gli crea qualche grattacapo, ma il numero 6 lo limita quasi sempre.

Paletta 6,5 - Non passa praticamente nulla. Gli anni scorrono via, ma l'esperienza aumenta in maniera direttamente proporzionale. Di testa rimane insuperabile, calamita tutti i palloni alti.

Augusto Carlos 7 - Primo tempo timido e con qualche errore di troppo. Nella ripresa si sblocca e diventa una spina nel fianco, si inventa anche l'assist che apre il match. (Dal 71' Donati 6 - Entra con il risultato in cassaforte, si limita a gestire).

Armellino 6 - Partita ordinata per il centrocampista biancorosso, nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dei padroni di casa: corsa di 50 metri e tiro, soltanto Bardi gli nega la gioia del gol.

Fossati 6,5 - Partita di sacrificio, mette la gamba in un paio di situazioni che potevano creare problemi ai suoi. Recupera diversi palloni, nel finale di primo tempo prende un giallo evitabile, ma interrompe una ripartenza importante. (Dal 46' Barberis 6 - Non entra bene in campo, ma dopo il passaggio sbagliato si fa subito perdonare).

D'Errico 6 - Primo tempo col freno a mano tirato, poi prende coraggio e inizia a macinare gioco. Dà la scossa ai suoi con una conclusione che si infrange sul palo.

Boateng 7,5 - Colpi di tacco, spunti e giocate di qualità: KPB è un vero lusso per questa categoria. Gli manca soltanto il gol, ma si è già preso il Monza: i palloni passano tutti dai suoi piedi. (Dall'80' Machin 6 - Buon approccio alla sfida, anche se sbaglia un paio di ripartenze che potevano aumentare il divario).

Gytkjaer 7 - Gioca una gran partita con sponde e tante sportellate, non molla praticamente mai. Nella ripresa si fa trovare al posto giusto nell'istante esatto: gol ed esultanza a braccia aperte per aver sbloccato un match complicato. (Dal 65' Maric 5,5 - Qualche giocata di qualità, ma è rimandato dopo la pausa delle nazionali).

Dany Mota 7 - Probabilmente negli spogliatoi Brocchi gli avrà detto qualcosa. Prestazione da dimenticare nel primo tempo, giocate di qualità nella ripresa. Da applausi il gol che spezza le gambe agli ospiti. (Dall'80' Marin 6 - Buon esordio per il croato classe 2001: ha dimostrato pochissimo, ma i colpi ci sono).

FROSINONE

Bardi 6 - Gran intervento su Armellino allo scadere del primo tempo, per il resto può fare davvero poco sui due gol subiti. Inanella comunque una serie di interventi che evitano un passivo maggiore.

Brighenti 5,5 - Attento e poco impegnato nella prima metà di gara, sofferente nella seconda: non ostacola Dany Mota al momento della seconda rete del Monza.

Ariaudo 5,5 - Tiene bene i due attaccanti biancorossi, ma crolla nella ripresa come i compagni di reparto. Prestazione al di sotto della sufficienza, ma oggi la squadra di Brocchi era davvero in forma.

Curado 5 - Si fa perdonare un paio di imprecisioni, ma poi lascia solo Gytkjaer al momento del gol. Dei tre centrali è quello che soffre di più sin dall'inizio della partita.

Salvi 6 - Nel computo totale è l'unico che ha impensierito Lamanna nel secondo tempo. Prova a spingere, ma spesso non viene supportato dai compagni. (Dal 77' Zampano 5,5 - Il suo ingresso non dà quella marcia in più agli uomini di Nesta).

Maiello 6 - Primi 45' da applausi, mette su una diga insieme ai compagni di reparto. Nella ripresa le maglie gialloblù si allargano troppo e tutto il centrocampo lascia spazio perle giocate di Boateng tra le linee.

Rohden 6 - Spinge moltissimo in mezzo al campo, esce da un paio di situazioni spigolose con disinvoltura. Nel secondo tempo abbassa i giri del motore per via della stanchezza. (Dal 57' Dionisi 5,5 - Soffre come tutti i compagni di reparto, non riesce a gestire gli strappi dei padroni di casa).

Kastanos 5,5 - Un paio di incursioni, poi si spegne e non riesce più a incidere. Ci prova col carattere, ma rischia troppo nei passaggi. O forse troppo poco. (Dall'84' Carraro s.v.).

Beghetto 5,5 - Non spinge molto, viene chiuso dai difensori di Brocchi. Ogni tanto prova a dare qualche accelerata, ma c'è davvero poco spazio. (Dal 77' D'Elia 6 - Entra in un momento complicato, può fare davvero poco).

Parzyszek 5 - Partita da cancellare: viene rifornito poco dai compagni, ma l'attaccante polacco non fa nulla per farsi vedere. Rimane lì in mezzo, facilitando così il compito di Paletta e Bellusci. (Dal 57' Novakovich 5 - Pochi palloni giocati, ma soprattutto movimenti inesistenti e poco funzionali al gioco di squadra).

Ciano 5,5 - Spaventa Lamanna con una punizione da lontano nel primo tempo, poi prova un paio di giocate offensive ma nessuno le segue. Nel secondo tempo si vede pochissimo.