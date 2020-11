Monza, sconfitta di misura nell'amichevole con l'Inter: la decide il giovane Carboni

vedi letture

Si è giocata questo pomeriggio l'amichevole tra Inter e Monza, che ha visto i nerazzurri vittoriosi per 1-0: a segno il giovane attaccante Franco Carboni, figlio dell’ex centrocampista del Catania Ezequiel Carboni.

Ko comunque di misura per i brianzoli dell'Ad Adriano Galliani, che per la prima volta in assoluto ha fatto il suo ingresso alla Pinetina.