Padova, E. Bonetto: "Stiamo migliorando. Abbiamo le qualità per salvarci"

Dopo la vittoria sull'Hellas per il Padova è arrivata una sconfitta in un altro derby veneto contro il Venezia. A proposito del match contro i lagunari ha preso la parola Edoardo Bonetto, vicepresidente del club biancoscudato, dalle colonne de Il Gazzettino: "Anche con il Venezia si è visto che la squadra è migliorata, ma siamo sempre ultimi in classifica e non si può pensare di avere risolto tutti i problemi. Siamo comunque convinti di avere le qualità per tirarci fuori da questa situazione difficilissima. Con il Verona abbiamo disputato una grande partita, domenica non siamo riusciti a ripetere la stessa prestazione partendo un po’ timorosi. Siamo una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo acquisire la convinzione di quello che possiamo fare, e per questo ci vuole un po’ di tempo. Con il Venezia abbiamo fatto buone cose, ma anche commesso le solite ingenuità perché dobbiamo migliorare passo dopo passo. In questo momento il nostro obiettivo principale è dare minutaggio ai nuovi arrivati e creare quell’autostima che al Penzo ho visto solo in parte. Prima di Natale iniziare la gara sotto di un gol avrebbe comportato una lunga agonia sino al termine, domenica invece non ci siamo squagliati, anche se siamo stati squadra a metà, che non è ancora consapevole della sua forza. Sono convinto che tra un paio di partite, quando i nuovi saranno in forma, potremo giocarci fino in fondo questo campionato".