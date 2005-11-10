Padova-Virtus Entella 1-2, le pagelle: Tiritiello goleador, Calabro sbaglia tutto

Finisce con un 1-2 che si poteva percepire già ad inizio partita all'Euganeo: l'Entella, infatti, si era fatta gol da solo e il Padova - al netto di una traversa molto episodica e in probabile fuorigioco - non aveva fatto nulla. La rimonta, dunque, era solo questione di tempo e così è stato.

Le pagelle del Padova



Sorrentino 6,5 - Ha chiuso più di una volta la saracinesca, ma non può nulla sul gol.

Dellavalle 5,5 Meglio da esterno che da braccetto, soffre un po' oggi.

Lovato 6,5 - Guida con saggezza la linea difensiva e tiene bene e in equilibrio la retroguardia.

Pastina 6 - Bene soprattutto quando deve impostare e aprire sulle altre porzioni di campo.

Carissoni 5 - Oggi non è praticamente mai pericoloso, né pungente in sovrapposizione e cross.

Dal 72' Capelli 5 - Non si vede, non si rende pericoloso, non tocca un pallone rilevante.

Pompetti 6 - Ci mette tanta buona volontà, soprattutto offensivamente. Buona prova.

Dal 58' Fusi 5,5 - Molto meno impattante di chi lo ha preceduto, e con distacco.

Zuelli 5,5 - Non riesce a dare ritmo e velocità alla manovra biancoscudata quest'oggi.

Giunti 5,5 - Non si vede praticamente mai in campo, e in effetti il suo lato di campo è preda avversaria.

Dall'81' Galazzi sv -

Cocchi 5,5 - Non riesce a dare costanza e pericolosità alla sua avanzata sull'out mancino.

Lasagna 5,5 - Una occasione per un possibile tap-in e nulla più. Esce per infortunio dopo non aver brillato.

Dal 58' Seghetti 5 - Era difficile far peggio di chi lo ha preceduto, ce l'ha fatta.

Artistico 6,5 - Si sbatte, si spacca anche la facci aper provare a segnare. Cuore e garra.

Dal 71' Moro 6 - Ci mette tanta grinta e anche buona volontà.

Allenatore: Calabro 5 - Una squadra ricca di buoni giocatori che dà l'impressione di non essere adatta a giocare così. Ma questo evidentemente non è il pensiero dell'ex Carrarese, che perde anche questa gara casalinga.

Le pagella della Virtus Entella

Del Frate 7 - Miracoloso nel primo tempo, brilla e non poco per posizionamento e riflessi.

Parodi 6 - Solido in copertura, abile in impostazione e nell'avanzamento palla oggi.

Alborghetti 6,5 - Riesce ottimamente a gestire il possesso quando deve impostare da dietro.

Tiritiello 7 - Indossa il sei, ma quando è in area opposta diventa un nove: gol da grande opportunista, ma con qualità nella coordinazione.

Di Mario 4,5 - Stacco di testa clamoroso per angolazione, tempi e precisione. L'unico problema? Realizza nella sua porta, che autogol!

Franzoni 5,5 - Un pochino meno pericoloso soprattutto in fase di riproposizione offensiva rispetto ad altre volte.

Annoni 5,5 - Non si vede granché quando si tratta di ribaltare l'azione e seguire i compagni.

Dal 68' Benedetti 6,5 - Dà una nuova verve alla linea mediana dei suoi con tanta dinamicità.

Squizzato 6 - Bene in conduzione palla e anche in fase di break e ripartenza. Migliora sempre più come play.

Dal 77' Vignali 7 - Pungente e lucido nel servire l'assist, dopo ottimo inserimento, per il gol della rimonta.

Mezzoni 6 - Senza infamia e senza lode, fa la sua partita senza grandi acuti.

Dal 90' Previtali sv -

Tirelli 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso soprattutto negli ultimi 15 metri.

Dal 69 Guiu 7 - Grande lavoro soprattutto nel ripulire palloni offensivi. Poi, il gol è chiaramente la ciliegina.

Cuppone 6,5 - Tanta buona volontà ed anche qualche buona occasione non concretizzata.

Dal 76' Corona 6 - Fa salire la squadra, fa a sportellate e ci mette sempre la testa quando serve.

Allenatore: Chiappella 6,5 - Mette in campo un undici di profondità, poi lo trasforma in una squadra da cross. Camaleontico.