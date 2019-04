© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, direttore sportivo del Padova, ha parlato così al 45' ai microfoni di Dazn: "Ci teniamo a far bella figura anche se la classifica è particolare. Siamo rammaricati per non essere andati in vantaggio sul rigore. La nostra professionalità ci impone di provarci, è un'impresa difficile ma noi ci proviamo".