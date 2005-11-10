Palermo, 2-1 alla Carrarese e fuga in vetta: rosanero a +5 sul Mantova
Daniel Uccellieri
Ancora una vittoria per il Palermo, che si conferma capolista in Serie B e aumenta il vantaggio sulle inseguitrici. La squadra di Inzaghi si impone 2-1 con la Carrarese, grazie alle reti di Johnsen e Vavassori. Nel mezzo la reti di Rubino che aveva riaperto la gara. Il Palermo sale a 22 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sul Mantova secondo in classifica. Prima sconfitta di Pagliuca sulla panchina della Carrarese, anche se oggi era squalificato.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Arezzo-Benevento 0-3
49' Siatounis, 66' Okereke, 87' Mignani
Domenica 25 settembre 2026
Palermo-Carrarese 2-1
26' Johnsen (P), 74' Rubino (C), 80' Vavassori (P)
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 22
Mantova 17
Modena 16
Ascoli 15
Benevento 14
Pisa 13*
Sudtirol 13
Avellino 11
Padova 10
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9
Hellas Verona 8*
Juve Stabia 8°
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Cremonese 6
Sampdoria 5
Catanzaro 4
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva