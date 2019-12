Perugia, Oddo: "Se continuiamo così le vittorie arriveranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella, prima di un tour de force sotto le feste natalizie: “Ci sono tre gare prima della sosta e dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere in scia ai play off. Pensiamo di aver preparato bene la partita contro una squadra ostica e dobbiamo limitare gli errori perché prendiamo troppi gol. Modulo? I trequartisti possono essere più o meno larghi, ma il percorso intrapreso è quello che sembra calzarci maggiormente a pennello. - conclude Oddo come riporta Calciogrifo.it - Dobbiamo migliorare la compattezza perché le sconfitte lasciano sempre strascichi e fanno perdere positività. Ma questo gruppo crede in ciò che sta facendo. Se continuiamo a giocare così arriveranno certamente le vittorie”.