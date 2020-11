Pescara, non solo Pillon. Spunta anche l'ipotesi Ventura per l'eventuale dopo Oddo

È ormai chiaro che Massimo Oddo contro il Cittadella nel prossimo turno si giocherà la permanenza sulla panchina del Pescara con la società che in queste ore si sta guardando attorno per trovare un eventuale sostituto. L’ex Bepi Pillon è in cima alla lista del presidente Sebastiani anche se non è l’unico nome tenuto in caldo. Secondo l’edizione abruzzese del TG3 infatti sarebbe tornato in auge anche il nome di Gian Piero Ventura, tecnico già cercato la scorsa estate. Pochi mesi fa l’affare non andò in porto per problemi reciproci, mentre ora l’ex ct accetterebbe con entusiasmo la chiamata degli abruzzesi considerando la rosa adeguata al suo tipo di gioco.