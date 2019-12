© foto di Federico Gaetano

Non c’è solo il Bari sulle tracce dell’attaccante Stefano Moreo dell’Empoli. Secondo quanto riferito da Il Centro anche il Pescara sarebbe tornato sul calciatore dopo averlo cercato in estate prima che Moreo accettasse l’offerta dell’Empoli con cui ha firmato un contratto fino al 2023. La posizione del centravanti in casa toscana è però sotto osservazione e con l’eventuale arrivo di Cyril Thereau potrebbe lasciare il club azzurro. Il Pescara è in attesa anche se l’alto ingaggio dell’attaccante può rappresentare un ostacolo.