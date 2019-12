© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio interno contro il Venezia, il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha commentato in sala stampa: "Il Venezia è un'ottima squadra - sottolinea Tuttopescaracalcio.com - e non avevamo nessun dubbio al riguardo, conoscevamo la loro forza. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio di due gol ed è stato un peccato non portare a casa la vittoria".