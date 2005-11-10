Pisa, Bianco: "Vittoria meritata, escluso un quarto d'ora non c'è stata partita"

Seconda vittoria consecutiva per il Pisa, 3-1 ai danni della Cremonese per 3-1 nella gara disputata nel tardo pomeriggio odierno alla Cetilar Arena. In sala stampa si è presentato Paolo Bianco, il quale ha analizzato la gara dei suoi. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da pianetaserieb.it:

"La vittoria è meritata, ma non ci dobbiamo lasciare innervosire da qualche episodio. Ma credo che in generale oggi non ci sia stata partita. Oggi la squadra è sempre stata dentro la gara, eccezion fatta per un quarto d'ora in cui la Cremonese ha provato a prendere il sopravvento. Davanti avevamo una squadra forte, mi è piaciuto l'approccio nei primi minuti. Forse avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più. Poi con i cambi ho voluto far capire alla squadra che volevo vincere questa partita. Alleno un gruppo di qualità, anche se tutti sappiamo quale sia in realtà da battere in questo campionato. Stiamo alzando il livello, durante la sosta ne abbiamo approfittato per aumentare ulteriormente i carichi".