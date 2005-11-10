Pisa-Cremonese 3-1, le pagelle: Bianco la vince con i cambi, non basta l'eurogol di Berti

Il Pisa conquista la seconda vittoria consecutiva imponendo la terza battuta d'arresto alla Cremonese ,imponendosi per 3-1 alla Cetilar Arena nella gara valida per la 7^ giornata di serie BKT, cancellando dalla mente dei tifosi la brutta prova di un mese fa contro la Virtus Entella proiettandosi nelle alte sfere. Per i lombardi se non è crisi poco ci manca, la squadra non è dispiaciuta ma è mancata nei momenti cruciali del match anche se non bisogna dimenticare le numerose assenze a cui a dovuto far fronte Pecchia.

Le PAGELLE DEL PISA

Confente 6 - Salvato dalla traversa sul destro violento di Vandeputte, nulla può sul sinistro telecomandato di Berti che muore al sette alla sua destra. Per il resto da sicurezza all’intero reparto sulle palle alte.

Calabresi 6 - Confermato da braccetto destro mette al servizio la fisicità nella sua area dando il suo apporto nel rintuzzare gli attacchi grigiorossi. Va in difficoltà in alcuni frangenti ma ha la forza per stringere i denti.

Dal 63’ Bohzhinov 6.5 Entra in una fase delicata della partita dove la squadra di Bianco soffre la pressione avversaria. Sistemato al centro della difesa guida la retroguardia con grande maestria.

Primasso 6.5 - Ormai non è più una sorpresa ma una sicurezza per il pacchetto arretrato nerazzurro. Cambiando il numero degli addendi il risultato non cambia, sia al centro che da braccetto è una garanzia.

Angori 6 - Rimane nel ruolo di braccetto a sinistra, dove aveva giocato a Vicenza e in precedenza soltanto nelle giovanili. Soffre a tratti quando Licina viene nella sua zona di competenza, anche lui ha il merito di saper soffrire dando il suo apporto alla fasedifensiva.

Zanon 6.5 - Gara orientata principalmente alla fase difensiva nella prima frazione, decisive alcune chiusure e diagonali nella propria metà campo. Il suo rendimento cresce in maniera esponenziale nella ripresa, dove fornisce il suo tradizionale apporto alla fase offensiva.

Dal 86’ Caracciolo SV

Leone 5.5 - Chiamato a fare filtro nella zona mediana del campo soffre la maggior qualità dei centrocampisti avversari. Non riesce a dare il proprio supporto in fase offensiva rimanendo ai margini della partita.

Dal 63’ Loyola 6.5 - Il suo inserimento permette agli uomini di Bianco di cambiare marcia nella zona nevralgica, proprio dove il Pisa stava soffrendo il possesso di palla e la qualità avversaria

Correia 6.5 - A tratti devastante in mezzo al campo. L’ex Juve Stabia mette al servizio della causa la sua stazza fisica e i mezzi atletici. Si propone in avanti accompagnando la fase offensiva nerazzurra.

Leris 6 - Gara di sacrificio nelle due fasi, a tratti incisivo sulla fascia sinistra alterando a periodi in cui fatica ad incidere.

Dal 77’ Marras 7 Entra e cambia la partita entrando nell’azione del 2-1 e poi firmando il primo centro stagionale che chiude i conti qualche minuto prima.

Moreo 7 - Sigla un assist e il gol del 2-1 in mezzo ad una partita fatta di grande qualità ma anche generosità al servizio dei compagni in fase di non possesso.

Tramoni 7 Il talento c’è e si vede: in avvio mette sistematicamente in affanno uno spaesato Barbieri. Come tutti i giocatori delle sue caratteristiche si prende qualche pausa ma quando entra in possesso di palla è sempre decisivo.

Pittarello 6 - Meno efficace di altre volte sotto porta ma tanta sostanza in area avversaria, dialogando sempre con i compagni. Generosità e applicazione al servizio della squadra.

Dal 78’ Petagna 6.5 - Positivo il suo ingresso non soltanto per l’assist per Moreo, il suo inserimento mette in difficoltà Luperto

Allenatore: Bianco 7 - Criticato pesantemente un mese fa dopo il clamoroso rovescio interno contro la Virtus Entella, da allora sette punti in tre partite. Il passaggio alla difesa a tre e l'idea di affidarsi a Primasso al centro della difesa sono state chiavi vincenti, oltre ai cambi effettuati nei momenti determinati del match che denotano capacità di leggere la gara.

PAGELLE DELLA CARRARESE

Fulignati 6 - Tre reti al passivo per il portiere ex Catanzaro ed Empoli, nulla da fare su quello di Tramoni mentre su quello di Moreo prova ad opporsi, si fa sorprendere in occasione del 3-1.

Barbieri 5.5 - Partenza horror per l’esterno grigiorosso preso d’infilata più volte da Tramoni. Con il passare del tempo prova a prendere le misure ma quando lo puntano va in difficoltà.

Dal 84’ Herzuah SB

Luperto 6 - Fondamentale in chiusura per larga parte della partita dove fa valere la sua altezza. L’ingresso di Petagna lo mette in maggiore difficoltà.

Baschirotto 6 - La rete del momentaneo pareggio grigiorosso parte da una sua pressione su Pittarello, per il resto presidia la sua area ingaggiando duelli con l’attaccante nerazzurro.

Elia 5.5 - Schierato in un ruolo non suo prova ad adattarsi ma quando Zanon spinge lo mette in grave difficoltà.

Dal 75’ Vogliacco SV

Grassi 6 - Regia pulita e attenta la sua senza particolari errori ma anche privo di cambi di marcia. Nella ripresa quando la gara è in equilibrio ha la palla del vantaggio ma non inquadra la porta di Confente.

Thorsby 5.5 - Parte da mediano al fianco di Grassi poi nella ripresa con l’uscita di Nasti viene avanzato sulla trequarti in fase di possesso. Il suo contributo non è tangibile in avanti, mette al servizio dei compagni la sua fisicità in fase di non possesso.

Licina 6 - Quando strappa da sempre la sensazione di costruire qualcosa. Il Pisa prova a raddoppiare ma non sempre riesce a limitarlo, alla fine dei conti però non combina nulla di particolarmente rilevante.

Berti 6.5 - Sul suo voto ha un peso rilevante la rete del momentaneo pareggio. Il suo sinistro da fuori area merita il classico prezzo del biglietto. Si adatta a giocare da trequartista prima e poi da mediano.

Dal 72’ Lottici Tessadri 6 - Buono il suo ingresso nella parte finale della partita come spesso accade. Un suo inserimento costa il giallo a Primasso.

Vandeputte 6 - Ottimo il suo primo tempo dove mette in difficoltà ,la retroguardia del Pisa con il suo movimento. Un suo destro terrificante viene respinto dalla traversa meno incisivo nella ripresa

Dal 72’ De Luca 5.5 - Tanto movimento in area nerazzurro ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Nasti 5 - La voglia non gli manca ma spesso perde i duelli con i difensori del Pisa. Si fa ammonire per un fallo evitabile ed ingenuo. Prova a dialogare per i compagni, ma alla fine il suo contributo in fase offensiva è quasi nullo.

Dal 46’ Lickunas 5.5 - Più vivace rispetto al compagno di reparto soprattutto in avvio di ripresa poi i difensori del Pisa gli prendono le misure.

Allenatore: Pecchia 5.5 - Dal suo arrivo al posto di Giampaolo ci si aspettava un cambio di marcia, invece sono arrivati 5 punti in altrettante partite non esattamente un ruolino di marcia di chi ambisce ad un campionato di vertice. La squadra ha mostrato carattere, rimontando l'iniziale svantaggio ma ha pagato alcuni errori subendo una sconfitta che deve indurre a delle riflessioni tutto l'ambiente grigiorosso.