Pisa, tris al Vicenza e crisi alle spalle: Pittarello, Calabresi e Rao firmano il 3-0

Il Pisa torna alla vittoria e lo fa con un netto 3-0 contro un Vicenza che non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. I nerazzurri sbloccano la gara al 19' con Pittarello, bravo a trovare di testa la rete del vantaggio. La squadra di casa mantiene il controllo e, appena tre minuti dopo l'intervallo, trova anche il raddoppio: al 48' è Calabresi a colpire ancora di testa e mettere in discesa la partita. Nel finale, con gli ospiti sbilanciati alla ricerca di una reazione, il contropiede finalizzato da Rao vale il definitivo 3-0.

Pisa a quota 10, il Vicenza resta fermo a cinque punti

Un successo che permette al Pisa di scacciare la crisi e raggiungere quota 10 punti, salendo momentaneamente all'ottavo posto della classifica di Serie B. Nel prossimo turno i nerazzurri resteranno all'Arena Garibaldi per ospitare la Cremonese. Prosegue invece il momento complicato del Vicenza, ancora senza vittorie e ancorato nella zona bassa della graduatoria con appena cinque punti. I biancorossi proveranno a interrompere il digiuno nella prossima giornata, quando saranno attesi dalla trasferta sul campo del Benevento.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Vicenza-Pisa 0-3

19' Pittarello (P); 48' Calabresi (L); 92' Rao (P)

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16*

Sudtirol 12*

Mantova 11

Ascoli 11*

Avellino 10*

Modena 10

Benevento 10*

Pisa 10*

Padova 7

Hellas Verona 7

Cesena 7*

Arezzo 6

Empoli 6*

Virtus Entella 6*

Cremonese 5

Vicenza 5*

Sampdoria 4*

Catanzaro 3

Juve Stabia 1*°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* una gara in più