Pordenone, il mercato si accede. In entrata ecco Chrzanowski e Palombi

© foto di Federico De Luca

Si scalda subito il mercato del Pordenone, matricola terribile della Serie B. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, i Ramarri sarebbero molto vicino al difensore Adam Chrzanowski, classe 1999 in forza al Lechia Gdansk e in scadenza di contratto al 30 giugno. Il giocatore un paio di stagione fa era transistato dal settore giovanile della Fiorentina prima di far ritorno in patria.

Sul fronte delle uscite, invece, il nome caldo è quello di Gaetano Monachello nel mirino del Cosenza di Piero Braglia. Il suo posto potrebbe essere preso da Simone Palombi, attaccante di proprietà della Lazio pronto al rientro nella Capitale dal prestito alla Cremonese.