ufficiale Pordenone, Chrzanowski torna in patria. Giocherà in prestito nel Wisla Plock

"Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto con la formula del prestito (scadenza giugno 2022) il difensore Adam Chrzanowski al Wisła Płock, club di Ekstraklasa, la massima serie polacca. La Società augura ad Adam le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza". Per il terzino si chiude così, almeno per il momento, la sua avventura in neroverde con cui ha collezionato 20 presenze in un anno e mezzo.