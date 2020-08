Pordenone, Tesser: "Il vantaggio non deve farci stare in difesa. Dobbiamo attaccare"

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato della gara di ritorno della semifinale play off di Serie B spiegando che non bisogna pensare di aver già la qualificazione in tasca dopo l’1-0 dell’andata: “Sarà come entrare in campo per il secondo tempo di una gara lunga 180 minuti. Siamo appena a metà. Dovremo farci trovare pronti ripetendo la prestazione fatta all’andata. Ricca di concentrazione, determinazione e dello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione, ma unita alla consapevolezza che in 95 minuti dovremo essere sempre feroci e tenere la guardia alta. Affrontiamo una formazione di grande valore. - continua Tesser - Il vantaggio non ci deve portare a stare in difesa. Dovremo invece attaccare, andarli a prendere, senza paura. Con grandissima umiltà e rispetto dell’avversario”.