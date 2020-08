Pordenone, Tesser: "In campo senza calcoli, non vogliamo avere rimpianti"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato oggi alla vigilia della trasferta di Frosinone, valevole per l'andata delle semifinali playoff: “L’atmosfera della gara è positiva, deve sparire l’emozione e rimanere l’entusiasmo e la concentrazione. Chiedo ai miei ragazzi di non aver rimpianti e di non fare alcun calcolo anche se dobbiamo essere equilibrati, perché la gara si gioca in 180 minuti. Il Frosinone? Ad inizio stagione era tra le grandissime favorite, ora ha ritrovato l’entusiasmo con la vittoria di Cittadella; li rispettiamo, ma ciò che conta è la nostra interpretazione della partita. I due precedenti stagionali ci danno un po’ di fiducia in più, ma quelle di oggi sono altre tipologie di partite rispetto a quelle di inizio stagione. La squadra sta bene, De Agostini sarà convocato ma la sua condizione non è eccellente. Ho ancora un paio di dubbi sulla formazione, uno per l’attacco, l’altro per il centrocampo, ma non cambierò molto. Garantiremo ai nostri tifosi impegno e volontà”.