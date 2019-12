Pres. Pescara: "Borrelli resta. Citro? A ora niente, ma ci rinforzeremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce tuttofrosinone.com, in vista del match contro il Frosinone, in casa Pescara, davanti alle telecamere di KickOff su ExtraTv, ha parlato il presidente Daniele Sebastiani: "Sarà sicuramente una grande partita, si affrontano due squadre che cercano sempre di giocare a calcio. Il Frosinone è tra le squadre più forti del campionato, ha un organico importantissimo. Noi stiamo facendo il nostro cammino. Abbiamo costruito una squadra giovane, con un tecnico esordiente. Questo rientra da sempre nella nostra filosofia".

E non manca un commento al mercato, che potrebbe legare le due società. Oggetto della discussione Nicola Citro: "In questo momento siamo concentrati sul campionato e non pensiamo al mercato. Citro? Adesso non c'è nulla ma a gennaio cercheremo di puntellare l'organico. Borrelli resta a Pescara: è un ragazzo del 2000 molto attenzionato. Se in futuro ci sarà la possibilità di intavolare una trattativa che possa portare un vantaggio tecnico ed economico al Pescara ben venga".