Protti e l'addio al Livorno: "Mi sono sentito dire che ero un problema"

© foto di Federico De Luca

Dopo quella da calciatore è terminata anche l'avventura da dirigente per Igor Protti. L'ex manager del club amaranto ha spiegato i perché del suo addio dalle colonne de Il Tirreno: “E’ stato un dispiacere per come ci siamo lasciati, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine. Nel nostro caso è stato un divorzio deciso in due. Quando mi sono sentito dire che ero un problema, ho capito che ero al capolinea. Una scelta morale mi obbligava a dire basta e così ho dato il massimo fino al mio ultimo giorno di lavoro e poi ho chiuso. L’aspetto positivo della vicenda è che mi sono reso conto di avere intorno dei finti amici. Io sono così, non si può pretendere di cambiarmi. L’Italia sta diventando il paese delle chiacchiere”.