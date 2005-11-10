Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 08:07Serie B
autore Andrea Carlino
19.10.2026 08:07Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La settima giornata del campionato cadetto va in archivio regalandoci una prima vera e propria spaccatura in vetta alla classifica, confermando al contempo la consueta imprevedibilità e la spietatezza di questo torneo. Con 29 reti messe a segno e nemmeno uno zero a zero, il weekend ha offerto spettacolo, rimonte e verdetto di campo pesanti per l'economia dell'intero campionato.

Il big match del Martelli rappresentava il test della verità tra la capolista e la diretta inseguitrice. A spuntarla con la maturità delle grandi squadre è stato il Palermo, capace di espugnare Mantova per 2-0 grazie alle stoccate nella ripresa di Segre ed Hernani. I rosanero salgono così a quota 19 punti (6 vittorie e 1 pareggio finora), scavando un solco di 5 lunghezze sullo stesso Mantova, rimasto fermo a 14. Un segnale fortissimo al campionato: la squadra dimostra continuità, solidità difensiva e cinismo nei momenti chiave del match.

Alle spalle della fuggitiva Palermo regna l'incertezza, con diverse formazioni raccolte in pochissimi punti: tra le più in forma c'è il Pisa, che all'Arena Garibaldi supera nettamente per 3-1 una Cremonese in costante crisi di identità (soli 6 punti per i grigiorossi). I toscani agganciano a quota 13 il Modena, sorpreso e battuto 2-1 sul campo di una rigenerata Carrarese.

Tanti i segni "X" che muovono la classifica ma lasciano l'amaro in bocca. Il Benevento scappa sul 2-0 contro il Vicenza ma si fa riprendere all'87' da Caferri (2-2 finale). Stesso risultato al Bentegodi tra Hellas Verona e Catanzaro, con i calabresi capaci di strappare un punto su rigore con Pecorino a 15' dal termine. Pari senza infamia e senza lode anche tra Ascoli ed Empoli (1-1) e tra Cesena ed Avellino (1-1).

I riflettori della parte bassa della graduatoria si accendono inevitabilmente sul Ferraris. La Sampdoria va in vantaggio con Henderson ma subisce la rimonta di un ottimo Arezzo (1-2), incassando un'altra sconfitta interna che la rilega al penultimo posto solitario con appena 4 punti. L'ambiente è in piena contestazione e la panchina di Corradi scotta.

Nella stessa zona di classifica, segnali opposti arrivano da altre tre piazze: Juve Stabia spettacolare con il 3-0 inflitto al Sudtirol (Sibilli, Di Nardo, Sandrucci) che dimostra la salute del gruppo campano. Senza la penalizzazione di 4 punti inflitta dal Giudice Sportivo, le Vespe sarebbero a 9 punti; l'obiettivo salvezza resta ampiamente alla portata. Vittoria pesantissima per la Virtus Entella a Padova (1-2), dove Tiritiello e Guiu ribaltano lo sfortunato autogol iniziale e regalano ai liguri tre punti d'oro per portarsi a quota 9.

SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Juve Stabia-Sudtirol 3-0
43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci
Cesena-Avellino 1-1
51' Fiori (C), 67' Izzo (A)
Sampdoria-Arezzo 1-2
9' Henderson (S), 15' Arena (A), 60' Chierico (A)

SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Benevento 11
Avellino 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5°
Sampdoria 4
Catanzaro 4

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine news 2
Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine news 3
Roma-Genoa: Alfa segue il match mentre canta, Ultimo in curva col cappello del Palermo

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
09:34 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine news 2
08:07 Serie B
Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Ieri
Immagine news 3
23:19 Serie B
Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine news 4
22:49 Serie BTMW
TMWArezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine news 5
22:04 Serie BTMW
TMWSampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Immagine news 6
21:41 Serie BTMW
TMWSampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini
Immagine news 7
21:37 Serie B
Sampdoria-Arezzo 1-2, le pagelle: Corradi al capolinea, brivido finale per Coppolaro
Immagine news 8
21:26 Serie B
Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 1-2. Toscani corsari, doriani contestatissimi
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine top news n.1 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.2 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.3 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.4 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.5 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.6 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine box news Serie A Nicola è già sul carro di Adams: a Venezia lo fischiano, ma i numeri sono dalla sua
Immagine box news Serie A Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine box news Serie A Bologna, difesa sotto esame: Palladino insiste sulla linea a tre e cerca un leader
Immagine box news Serie A Paratici, 25 milioni spesi per una difesa colabrodo e Dragusin...
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Immagine box news Serie B Sampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Serie C, il programma di oggi: Citta per l'allungo, il Giugliano cerca punti dopo il cambio
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Immagine box news Serie C Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera resiste: confermata la fiducia nonostante lo 0-5 contro il Lecco
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi