Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù

La settima giornata del campionato cadetto va in archivio regalandoci una prima vera e propria spaccatura in vetta alla classifica, confermando al contempo la consueta imprevedibilità e la spietatezza di questo torneo. Con 29 reti messe a segno e nemmeno uno zero a zero, il weekend ha offerto spettacolo, rimonte e verdetto di campo pesanti per l'economia dell'intero campionato.

Il big match del Martelli rappresentava il test della verità tra la capolista e la diretta inseguitrice. A spuntarla con la maturità delle grandi squadre è stato il Palermo, capace di espugnare Mantova per 2-0 grazie alle stoccate nella ripresa di Segre ed Hernani. I rosanero salgono così a quota 19 punti (6 vittorie e 1 pareggio finora), scavando un solco di 5 lunghezze sullo stesso Mantova, rimasto fermo a 14. Un segnale fortissimo al campionato: la squadra dimostra continuità, solidità difensiva e cinismo nei momenti chiave del match.

Alle spalle della fuggitiva Palermo regna l'incertezza, con diverse formazioni raccolte in pochissimi punti: tra le più in forma c'è il Pisa, che all'Arena Garibaldi supera nettamente per 3-1 una Cremonese in costante crisi di identità (soli 6 punti per i grigiorossi). I toscani agganciano a quota 13 il Modena, sorpreso e battuto 2-1 sul campo di una rigenerata Carrarese.

Tanti i segni "X" che muovono la classifica ma lasciano l'amaro in bocca. Il Benevento scappa sul 2-0 contro il Vicenza ma si fa riprendere all'87' da Caferri (2-2 finale). Stesso risultato al Bentegodi tra Hellas Verona e Catanzaro, con i calabresi capaci di strappare un punto su rigore con Pecorino a 15' dal termine. Pari senza infamia e senza lode anche tra Ascoli ed Empoli (1-1) e tra Cesena ed Avellino (1-1).

I riflettori della parte bassa della graduatoria si accendono inevitabilmente sul Ferraris. La Sampdoria va in vantaggio con Henderson ma subisce la rimonta di un ottimo Arezzo (1-2), incassando un'altra sconfitta interna che la rilega al penultimo posto solitario con appena 4 punti. L'ambiente è in piena contestazione e la panchina di Corradi scotta.

Nella stessa zona di classifica, segnali opposti arrivano da altre tre piazze: Juve Stabia spettacolare con il 3-0 inflitto al Sudtirol (Sibilli, Di Nardo, Sandrucci) che dimostra la salute del gruppo campano. Senza la penalizzazione di 4 punti inflitta dal Giudice Sportivo, le Vespe sarebbero a 9 punti; l'obiettivo salvezza resta ampiamente alla portata. Vittoria pesantissima per la Virtus Entella a Padova (1-2), dove Tiritiello e Guiu ribaltano lo sfortunato autogol iniziale e regalano ai liguri tre punti d'oro per portarsi a quota 9.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2

11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Ascoli-Empoli 1-1

14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)

Benevento-Vicenza 2-2

22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)

Carrarese-Modena 2-1

1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)

Padova-Virtus Entella 1-2

28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)

Mantova-Palermo 0-2

62' Segre, 86' Hernani

Pisa-Cremonese 3-1

3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)

Juve Stabia-Sudtirol 3-0

43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci

Cesena-Avellino 1-1

51' Fiori (C), 67' Izzo (A)

Sampdoria-Arezzo 1-2

9' Henderson (S), 15' Arena (A), 60' Chierico (A)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 19

Mantova 14

Pisa 13

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 12

Benevento 11

Avellino 11

Arezzo 10

Virtus Entella 9

Hellas Verona 8

Cesena 8

Carrarese 7

Empoli 7

Padova 7

Cremonese 6

Vicenza 6

Juve Stabia 5°

Sampdoria 4

Catanzaro 4

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva