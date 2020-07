Reggiana in Serie B dopo 21 anni! Alvini: "Promozione meritata, gruppo straordinario"

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato ai microfoni di 'Raisport' dopo la vittoria nella finale playoff contro il Bari e la conseguente promozione in Serie B: "E' una grande gioia, merito dei calciatori per la partita fatta. La vittoria alla fine è meritata, abbiamo fatto un calcio aggressivo e la Reggiana merita di andare in Serie B per quanto fatto durante l'anno e per il calcio che ha proposto, merito di un gruppo straordinario, di una squadra che ha voluto continuare su una strada e su una idea. Dedico la vittoria alla mia mamma e al mio babbo. Il Bari? E' una grande squadra, ma stasera c'è stata davanti una grande Reggiana e la vittoria premia il lavoro di questa società e di questo gruppo. La Serie B? E' un sogno ed un traguardo importante che vogliamo onorare al meglio".