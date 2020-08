Reggina, Taibi: "Fiducioso su Crisetig. Per Charpentier siamo in vantaggio"

vedi letture

“A breve dovrebbe sbloccarsi la situazione legata a Crisetig, dobbiamo aspettare che si liberi dal Mirandes, ma sono fiducioso”. Parla così nel corso della trasmissione Vai Reggina il ds calabrese Massimo Taibi facendo il punto sul mercato: “Lunedì arriverà Peli, in settimana altri due. Sto trattando le cessioni che sono sempre più difficili perché alcuni non vogliono andare via da Reggio e altri stanno prendendo tempo. Abbiamo ricevuto tante richieste e stiamo trattando, potrebbe esserci qualche cessione in settimana. - continua Taibi come riporta Strettoweb - Charpentier? Ha fatto le visite con il Genoa, è molto ambito. Siamo in vantaggio, aspetto notizie, ho l’accordo con il procuratore e con il Genoa, dobbiamo aspettare qualche giorno per gli sviluppi”.