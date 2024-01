Ufficiale Rinforzo per la corsia destra del Lecco: dal Lecce arriva Salomaa: i dettagli dell'affare

Il Lecco rinforza la sua corsia destra con un giovane di prospettiva che si è messo in luce con la maglia del Lecce Primavera in queste ultime stagioni: si tratta del finlandese Henri Solomaa che vestirà la maglia dei manzoniani per almeno i prossimi sei mesi:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Henri Salomaa dal US Lecce.

Henri è un esterno d’attacco finlandese classe 2003. Nelle scorse stagioni ha vestito la maglia del Lecce in primavera 1 collezionando 72 presenze,9 gol e 10 assist.

Benvenuto Henri, ti aspettiamo allo stadio con la maglia bluceleste".