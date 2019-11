Salernitana, a gennaio può arrivare Bruno Peres

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ventura vuole il salto di qualità per la Salernitana", scrive questa mattina Tuttosport. I campani sono in zona playoff ma hanno già perso 4 volte. Lotito chiede la A e venderà il club in caso di promozione. L'ex CT aspetta Cerci, a gennaio può arrivare Bruno Peres: il terzino brasiliano, giocatore che con Ventura al Torino raggiunse i suoi massimi livelli, rientrerà alla Roma dopo il prestito in Brasile, con i giallorossi che potrebbero piazzarlo proprio a Salerno