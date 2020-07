Salernitana, nel mirino il portiere Ioime del Potenza

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com, la squadra campana sta seguendo con grande attenzione un portiere che ha ben figurato in serie C negli ultimi anni. Si tratta di Raffaele Ioime, attualmente tesserato fino al 31 agosto per il Potenza ed elemento determinante per la qualificazione playoff. Classe 1987, il pipelet napoletano, sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare in una piazza così importante come quella di Salerno che, tra l'altro, gli permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente a casa. Nell'ultima stagione ha giocato 26 partite, con 13 clean sheat e la porta meno violata d'Europa prima del lockdown. Numeri importanti. Di categoria superiore.