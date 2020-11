Salernitana, si guarda già al mercato: serve un'alternativa a Lopez. Veseli verso l'addio?

Una Salernitana che guarda già al futuro. Una Salernitana che, come riferisce tuttosalernitana.com, starebbe già guardando al mercato alla ricerca di un esperto esterno sinistro di difesa, che possa essere una valida alternativa a Walter Lopez. Finora, in sua sostituzione, è stato impiegato l'ex Empoli Frederic Veseli, che non pare abbia però convinto l'ambiente; tanto che tra le parti potrebbe esserci anche l'addio. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero già un paio di club di B e due società ambiziose di C.