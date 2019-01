Salernitana, summit a Milano col Chievo: sul tavolo il futuro di Jallow

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto scrive OttoPagine, Salernitana e Chievo Verona s’incontreranno domani a Milano per discutere del futuro di Lamin Jallow. L’attaccante era arrivato a Salerno la scorsa estate con la formula del prestito che prevedeva l’obbligo di riscatto solo in caso di promozione in massima serie del cavalluccio marino. Il gambiano ha fatto fatica a carburare nel girone d’andata, riuscendo a trovare la via del gol in una sola circostanza. Nonostante tutto il club granata ha deciso di salvaguardare il progetto costruito nella scorsa estate e di concedere una seconda chance a tutti i calciatori di maggior talento. Tra questi c’è sicuramente Jallow, per il quale la Salernitana è intenzionata a rivedere l’accordo stipulato ad agosto, valutando la possibilità di riscattare il calciatore già in questa sessione di mercato. Magari ottenendo uno sconto dal club clivense.