Salernitana, Ventura: "Vittoria meritata, contento per società, squadra e tifosi"

Successo importante quello della Salernitana, che stende 4-1 il Cittadella e riaggancia la zona play-off. Grande soddisfazione nelle parole di mister Ventura che si è così espresso in call-conference a fine gara: "C'era bisogno di dare una risposta concreta e stasera l'abbiamo data. Sono contento per la società, per i calciatori e per i tifosi. Abbiamo vinto meritatamente disputando una gara di spessore agonistico e tattico. Il Cittadella è una delle formazioni più forti in cadetteria che ha vinto più incontri in trasferta. E averli battuti per noi è un bel segnale. Oltre alle quattro reti segnate abbiamo creato diverse occasioni, ma che non abbiamo sfruttato. L'unica nota stonata della serata è stata l'ingenuità commessa sul loro gol. Dovevamo stare più attenti. Ora abbiamo altri scontri diretti stimolanti e il nostro destino dipenderà soltanto da noi. Se stasera non avessimo vinto avremmo sicuramente vanificato quanto di buono fatto finora. Lombardi è un calciatore determinante, con delle caratteristiche uniche. Lo sfruttiamo in base all'avversario e alla situazione. Heurtaux lo abbiamo aspettato tanto, finalmente. Però la sua prestazione non mi stupisce. Maistro ha fatto quello che gli è stato chiesto. Gondo quando è arrivato era uno sconosciuto, ora, invece, sta crescendo e si sta migliorando tanto. Sono felice per lui. Anche Micai aveva bisogno di un po' di fiducia. E il rigore che ha parato sicuramente gli avrà dato quella spinta ulteriore. Tutti i ragazzi, comunque, stanno facendo un ottimo lavoro. Ci manca la continuità, ma questo è un qualcosa che dobbiamo conquistarci con il tempo e il lavoro. E' una stagione particolare per noi e per tutti. Concludo così: dovevamo vincere e lo abbiamo fatto".