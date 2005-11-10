Sampdoria, D'Angelo: "Avremmo meritato la vittoria, lavorato molto sulla fase difensiva"

Mister Luca D’Angelo non si fa scalfire dal pareggio finale del Sudtirol e promuove a pieni voti la prima prova della sua Sampdoria. Ed effettivamente, soprattutto a livello mentale, si è vista una Samp inedita rispetto alle ultime partite della gestione Corradi. “Abbiamo lavorato due giorni soprattutto sulla fase difensiva, perché conoscevamo la tipologia di gioco del Sudtirol. Credo che la squadra abbia fatto molto bene e che, per quanto visto in campo, avremmo meritato la vittoria – dichiara D’Angelo -. Il Sudtirol è stato pericoloso soltanto in un’occasione, con la traversa, e anche noi abbiamo colpito un legno. Inoltre abbiamo avuto almeno tre opportunità per raddoppiare e chiudere la partita. La squadra aveva dato tutto ed era obiettivamente molto stanca“.

“La cosa drammatica è che quel colpo di testa sarebbe finito tra le mani di Krastev, ma fa parte del gioco. Nel primo quarto d’ora abbiamo colpito una traversa e il passaggio di Lauritsen per Begic lo avrebbe mandato in porta, ma è stato intercettato all’ultimo momento. Sul capovolgimento di fronte è arrivato l’infortunio di Depaoli. Sono stati quindici minuti in cui abbiamo avuto alcuni segnali negativi, ma successivamente la squadra secondo me ha fatto molto molto bene. Adesso dobbiamo rimetterci subito al lavoro: in un giorno dobbiamo recuperare e preparare un’altra partita. Questa è la Serie B e la bellezza del campionato sta proprio nel fatto che ogni partita è dura contro chiunque".