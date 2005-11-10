Sampdoria-Arezzo 1-2, le pagelle: Corradi al capolinea, brivido finale per Coppolaro

Crisi nera per la Sampdoria, sconfitta in casa per 1-2 dall'Arezzo pur essendo passata in vantaggio in avvio con Henderson. L'ennesimo errore stagionale di un Vindhal fischiato e contestato dal pubblico di casa ha cambiato totalmente l'inerzia di un match che potrebbe segnare la fine dell'era Corradi pur con le attenuanti legate alle tante assenze. Del resto se da 4 anni le cose in casa Samp non funzionano non può essere sempre colpa degli allenatori. L'Arezzo, invece, si conferma più forte in trasferta che tra le mura amiche.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Vindahl 4 - Come con la Juve Stabia, come con il Mantova. Come, purtroppo per la Sampdoria, tante volte in questo inizio di stagione commette una papera che fa perdere la pazienza al pubblico di Marassi che lo fischia pesantemente. Nulla può sul 2-1 aretino.

Di Pardo 5,5 - Fa il suo sulla fascia destra cercando spesso di andare in velocità. Duella con l’avversario di turno provando ad andar via ma non sempre la giocata gli riesce. Prestazione non sufficiente la sua. Dal 77’ Mbabu s.v.

Ravanelli 6 - Dopo essersi messo l’infortunio alle spalle, Corradi lo schiera al centro della difesa. Buoni gli interventi su Cerri che ha vita facile con lui e non riesce a concludere verso la porta di Vindahl. Dall’84’ Ferrari s.v.

Delli Carri 6 - Ritrova il suo compagno di promozione Ravanelli al centro della difesa. L’intesa si vede che c’è, lotta e combatte contro gli avversari facendo valere un buon senso della posizione e rischiando praticamente nulla.

Cicconi 5 - Si sgancia spesso sulla corsia di sinistra andando più volte alla ricerca del fondo. In diverse occasioni è impreciso e il traversone non arriva vanificando di fatto azioni che sarebbero potute essere interessanti.

Henderson 6 - Ammonito dopo un minuto di gioco per un intervento evitabile, si fa perdonare facendosi trovare al posto giusto al momento giusto per mettere alle spalle di Nunziante il pallone che porta in vantaggio la sua squadra. Dal 62’ Depaoli 6 - Entra con il piglio giusto facendo vedere comunque un buon impatto sulla gara.

Makoumbou 4,5 - Centrale dei tre di mediana, si fa dare il pallone cercando di innescare la manovra della sua squadra. Non è un regista e si vede, lento e macchinoso nell’impostare la manovra e inconcludente quando si inserisce in avanti. Dal 77’ Karamoh s.v.

Abildgaard 4,5 - Scontata la squalifica torna in campo. Solita quantità in mezzo, si fa vedere anche in avanti cercando di sfruttare la sua altezza sui palloni che arrivano dalle sue parti risultando però poco pericoloso. Nel secondo tempo sfiora il gol di testa ma combina anche dei pasticci.

Verschaeren 4,5 - Schierato a fare “l’Insigne” anche se con caratteristiche diversa all’attaccante napoletano. Fa vedere qualche buon guizzo palla al piede anche se da un giocatore della sua qualità, ovviamente, ci si aspetta qualcosa di più.

Begic 6 - Si allarga spesso facendo vedere la sua rapidità. Da una sua giocata sulla corsia di destra nasce la rete del vantaggio realizzata da Henderson. E’ uno dei pochi a spiccare per quanto fatto vedere in campo.

Lauritsen 4,5 - Ancora una volta l’acquisto di Jesper Fredberg rimane a secco. Arretra spesso il suo bacino cercando di offrire una sponda ai compagni ma al momento della conclusione verso Nunziante non è mai pericoloso. Dal 62’ Tutino 4,5 - Non cambia il peso specifico in attacco. Anche lui non si vede mai se non per un tiraccio fuori dallo specchio della porta.

Allenatore: Corradi 4 - Costretto a rinunciare a Insigne nonostante sembrava fosse solamente gestione. La sua Samp passa in vantaggio ma poi, complice anche l’ennesimo errore di un portiere che ha sempre difeso allo stremo, si squaglia come neve al sole. La sua posizione torna ad essere fortemente a rischio. I blucerchiati da tempo hanno toccato il fondo, ora continuano a scavare sempre più in basso con le responsabilità che sono decisamente più in alto.

LE PAGELLE DELL'AREZZO (a cura di Gaetano Ferraiuolo)

Nunziante 6,5 – Non particolarmente impegnato e per nulla colpevole sulla rete di Henderson, nel finale ci mette la punta del piede per evitare la beffa. Sempre attento in uscita.

Renzi 6 – Primo tempo di contenimento e con qualche difficoltà nell’uno contro uno, nella ripresa ingrana la quinta ed è uno dei fattori principali della splendida rimonta amaranto.

Coppolaro 5,5 – Un anno fa era riserva in C a Salerno, oggi si ritrova titolare in B dopo aver comunque dato il suo contributo per il ritorno in cadetteria dei toscani. Non è ben posizionato in occasione del gol della Samp, ma da quel momento tira fuori i muscoli e si fa rispettare. Tuttavia, in pieno recupero, svirgola al centro della propria area e per poco non fa la frittata del 2-2.

Gilli 6,5 – Il muro amaranto conferma di vivere un momento positivo. Sempre attento su Begic, vince il duello con Lauritsen.

Righetti 6 – Stesso discorso fatto per Renzi. Gara comunque intelligente: capisce quando spingere e quando restare basso a presidio della zona di competenza. Dal 72' Cagnano 6 - Entra in un momento delicato del match e dà un buon apporto alla causa.

Sala 6,5 – Un’ottima partita da parte del tuttocampista amaranto, propositivo anche nei – rari – momenti di difficoltà della sua squadra. Solo il palo gli nega la gioia di un gol che avrebbe meritato. Promosso.

Chierico 7 – Il giallo preso nel primo tempo poteva condizionarlo, invece prende confidenza con il match col passare dei minuti e si fa rispettare in interdizione. Decide il match con un gran gol dalla distanza.

Eklu 6 – Non “pulitissimo” dal punto di vista tecnico, ma quando c’è da combattere non tira mai indietro la gamba e recupera palloni preziosi. Dal 72' Ionita 6 - Preziosa la sua esperienza nel finale.

Arena 6,5 – Trova il gol dell’immediato pareggio grazie al gentile e inatteso omaggio di Vindhal. Episodio che cambia totalmente l’inerzia di un match che non era iniziato benissimo per gli ospiti. Quando riparte dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. Dall'80' Pattarello 6 - Gli viene annullato giustamente un gran gol. 15 minuti, ma positivi.

Cerri 5 - E’ la nota negativa della serata. Sempre in ritardo, sempre anticipato, a tratti falloso e mai al tiro verso la porta. Sostituzione anche tardiva. Dal 65' Mancuso 6 - Niente di eccezionale, ma fa sicuramente meglio rispetto all'ex Salernitana. Ci prova dal limite, la difesa di casa si immola.

Tavernelli 6,5 – L’Arezzo, a tratti, gioca un calcio piacevole e le sue caratteristiche stanno tornando utilissime fuori casa. Nella ripresa è una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia avversaria.

Allenatore Bucchi 7 – E’ vero che il gol dell’immediato pareggio è frutto di un episodio favorevole, ma nel secondo tempo la sua squadra ha costruito il meritato successo con un mix tra organizzazione e personalità.