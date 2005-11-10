Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa

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Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampaTMW
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 22:04Serie B
autore Paolo Lora Lamia
18.10.2026 22:04Serie B
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© foto di Federico Serra
La Sampdoria è in silenzio stampa. Dopo aver perso per 1-2 in casa contro l'Arezzo e dopo l'ennesima dimostrazione di malcontento da parte della propria tifoseria il club doriano, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha scelto di non mandare nessun tesserato a rispondere alle domande dei giornalisti.
Situazione molto critica dunque, per la squadra vista la sua posizione in classifica e anche per l'allenatore. Ore calde infatti per il futuro di Bernardo Corradi: i sostituti più probabili in caso di esonero sono Luca D'Angelo e Beppe Iachini.
Fonte: Andrea Piras
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