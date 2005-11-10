Serie B, 7ª giornata: Cesena-Avellino 0-0 al 45'. Occasioni nel finale, ma nessun gol
Paolo Lora Lamia
E' terminato da pochi secondi il primo tempo di Cesena-Avellino. Punteggio ancora fermo sullo 0-0, con finale acceso: prima una tripla occasione per i bianconeri, poi anche gli irpini sono andati vicini al gol.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Juve Stabia-Sudtirol 3-0
43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci
In corso
Cesena-Avellino 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Domenica 18 ottobre
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Benevento 11
Avellino 10*
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 7*
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Arezzo 7*
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5°
Sampdoria 4*
Catanzaro 4
* una gara in meno
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva