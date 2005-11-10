Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 1-2. Toscani corsari, doriani contestatissimi
Paolo Lora Lamia
Con un successo per 1-2 dell'Arezzo a Genova contro la Sampdoria, si conclude la 7ª giornata di Serie B. Henderson al 9' illude i doriani, ma Arena ci mette appena 6 minuti a rimettere in parità il punteggio. Nella ripresa, la rete al 60' di Chierico regala 3 punti alla compagine toscana. Finale tesissimo, con una dura contestazione da parte dei tifosi sampdoriani con anche lancio di fumogeni il campo. Da monitorare eventuali decisioni riguardo alla posizione del tecnico del Doria Bernardo Corradi.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Juve Stabia-Sudtirol 3-0
43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci
Cesena-Avellino 1-1
51' Fiori (C), 67' Izzo (A)
Sampdoria-Arezzo 1-2
9' Henderson (S), 15' Arena (A), 60' Chierico (A)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Benevento 11
Avellino 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5°
Sampdoria 4
Catanzaro 4
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva