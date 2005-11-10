Serie B, 8ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Belotti super, bene la Samp
Paolo Lora Lamia
Sono terminati i primi tempi elle partite di Serie B, iniziate alle 15.00 e valide per l'8ª giornata. Si prende la scena Belotti, protagonista del 3-0 con cui il Modena sta annichilendo il Cesena. Segnali incoraggianti dalla nuova Sampdoria di D'Angelo, che sta vincendo contro il Sudtirol. Vittorie momentanee in trasferta per Padova, Juve Stabia e Mantova, rispettivamente sul campo di Avellino, Cremonese e Virtus Entella. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Avellino-Padova 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
34' Verschaeren
Virtus Entella-Mantova 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
12' Gliozzi
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Avellino 11
Benevento 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7*
Padova 7
Cremonese 6
Juve Stabia 5°
Catanzaro 4
Sampdoria 4
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva