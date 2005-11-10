Serie B, 8ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Belotti super, bene la Samp

Sono terminati i primi tempi elle partite di Serie B, iniziate alle 15.00 e valide per l'8ª giornata. Si prende la scena Belotti, protagonista del 3-0 con cui il Modena sta annichilendo il Cesena. Segnali incoraggianti dalla nuova Sampdoria di D'Angelo, che sta vincendo contro il Sudtirol. Vittorie momentanee in trasferta per Padova, Juve Stabia e Mantova, rispettivamente sul campo di Avellino, Cremonese e Virtus Entella. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:

SERIE B - 8ª GIORNATA

Empoli-Vicenza 0-2

20' Rauti, 85' Pellizzari

Sabato 24 settembre 2026

Avellino-Padova 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

19' Zuelli

Cremonese-Juve Stabia 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

24' Bellich

Modena-Cesena 3-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

14', 31' Belotti, 34' Folino

Sudtirol-Sampdoria 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

34' Verschaeren

Virtus Entella-Mantova 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

12' Gliozzi

Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli

Ore 19.30 - Arezzo-Benevento

Domenica 25 settembre 2026

Ore 15.00 - Palermo-Carrarese

Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 19

Mantova 14

Pisa 13

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 12

Avellino 11

Benevento 11

Arezzo 10

Virtus Entella 9

Vicenza 9*

Hellas Verona 8

Cesena 8

Carrarese 7

Empoli 7*

Padova 7

Cremonese 6

Juve Stabia 5°

Catanzaro 4

Sampdoria 4

* una gara in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva