Serie B, 8ª giornata: Empoli-Vicenza 0-1 al 45'. Rauti porta avanti il Lane
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Luca Bargellini
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Oggi alle 21:18Serie B
autore Luca Bargellini
23.10.2026 21:18Serie B
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Finisce con il vantaggio degli ospiti il primo tempo del match del 'Castellani' fra Empoli e Vicenza. A decidere, almeno per il momento, l'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie B è la rete al 20' di Nicola Rauti. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 8ª GIORNATA
In corso
Empoli-Vicenza 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
20' Rauti
Sabato 24 settembre 2026
Ore 15.00 - Avellino-Padova
Ore 15.00 - Cremonese-Juve Stabia
Ore 15.00 - Modena-Cesena
Ore 15.00 - Sudtirol-Sampdoria
Ore 15.00 - Virtus Entella-Mantova
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
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